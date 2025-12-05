【ニューヨーク＝木瀬武】米動画配信大手ネットフリックスは５日、米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）を総額７２０億ドル（約１１・２兆円）で買収することで合意したと発表した。ワーナー傘下の映画スタジオや動画配信「ＨＢＯマックス」などの事業が対象で、報道のＣＮＮなどは買収前に分社化する。ＷＢＤは「ハリー・ポッター」や「スーパーマン」「バットマン」などを手がけてきた米ハリウッド