「ちょうだい」が通用するのは子どものうちだけだと思うが、大人になっても「ほしがる」人はいるようだ。言われた側も、それを聞いてモヤモヤする人もいれば、「いいよ」とあっけらかんとあげる人もいる。人それぞれだが、あなたはどちらのタイプだろうか。【マンガ】「は？」「下品すぎる」ママ友全員ドン引き。冗談まじりの発言で炎上した44歳の苦い思い出すぐに「1つちょうだい」というママ友「もちろん倹約したいという思いも