ソフトバンクの中村晃外野手（36）が5日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に望み、2０００万円増の年俸1億2０００万円プラス出来高払いでサインした。7年ぶりに昇給をつかみ取り「しっかり評価してもらった」と率直な思いを語った。プロ18年目の今季は、開幕前に代打一本を伝えられるも、チームに故障者が相次いだ影響でスタメン出場が増加。昨年を上回る116試合に出場（うち先発出場98試合）し、打率2割4分、3本塁打、34