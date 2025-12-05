佐賀北署は5日、佐賀市の40台男性が警察官らを名乗る偽電話詐欺に遭い、現金100万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、11月28日、被害者の携帯に携帯電話販売店の従業員を名乗る男、警察官、検察官を名乗る男らから電話があった。「公になっていない振込詐欺事件で7000万円くらいの被害額が出ている」「その事件であなた名義の銀行口座や携帯電話番号が使われているため、あなたも容疑者の一