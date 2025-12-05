混乱が続く伊東市では長期にわたり市長・副市長・教育長の三役が不在という異例の状況となっています。 【写真を見る】長期にわたり市長・副市長・教育長の三役が不在 前代未聞ともいえるこの事態は、市民生活や市政運営に大きな影響を与えています。「休みは1か月で1日だけ」職務代理者が語る苦悩 混乱が続く伊東市。前市長の失職に伴い現在、市長は不在。さらに、副市長・教育長のポストは半年以上にわたり空席となるなど異例