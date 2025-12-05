12月7日に、35周年を迎える『サンリオピューロランド』。4日に35周年を祝うイベントのセレモニーが行われ、10年ぶりに新しくなったメインパレードが、一足早くお披露目されました。パレードには、ハローキティやシナモロールをはじめとする、サンリオの人気キャラクターのほか、映像演出が加わったフロートなども登場。さらに、ゲストと一緒に踊ることができる振り付けも新しくなり、パワーアップしたパレードに生まれ変わりました