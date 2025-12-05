◇フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）ファイナル第２日（５日、名古屋・ＩＧアリーナ）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ日本勢は、千葉百音（木下グループ）が７７・２７点で首位発進。１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７３・９１点で３位、渡辺倫果（三和建装・法大）が７０・６８点で４位、坂本花織（シスメックス）が６９・４０点の５位でフリーに進んだ。日本女子のエース・坂本がまさかの５位ス