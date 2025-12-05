LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」において、12月5日から12月25日まで、たくさんのマンガをお得に楽しめるキャンペーン「LINEマンガ 宴（UTAGE）2025 WINTER」を開催する。本キャンペーンでは週替わりでクエストイベントを実施。「￥0パスで読もう」「ガチャチケットを使おう」などの「LINEマンガ」アプリの人気機能を楽しめるクエストをクリアすると、それぞれガチャチケットやクーポン