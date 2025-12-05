米株価指数先物時間外取引堅調に推移マグニフィセント７も総じて高い 東京時間22:08現在 ダウ平均先物DEC 25月限47961.00（+45.00+0.09%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6879.25（+12.50+0.18%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25704.00（+81.25+0.32%） ※マグニフィセント７ メタ・プラットフォームズ (META): +0.5％ エヌビディア (NVDA): +0.4％ アルファベット (GOOGL): +0.4％ マイクロソフト