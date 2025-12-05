フィギュアスケート・グランプリ（ＧＰ）ファイナル第２日（５日・愛知ＩＧアリーナ）――女子ＳＰは千葉百音（木下グループ）が７７・２７点で首位に立った。昨季世界選手権優勝のアリサ・リュウ（米）が２位、初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３位。坂本花織（シスメックス）は昨年のファイナルは３位、２０２２年大会は５位。３連覇した世界選手権などに比べると、「いまいち、自分の中でパッとしたファイナルが