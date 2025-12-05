総務省が公表した２０２４年の政治資金収支報告書を分析すると、各党がＳＮＳ戦略に注力していることが明らかになった。参政党は「広告宣伝費」の名目で、動画投稿サイト「ユーチューブ」を運営する米グーグルの日本法人「グーグル合同会社」に前年に比べて約１４倍の３７００万円を支出した。参政はＳＮＳでの情報発信に力を入れ、７月の参院選で１４議席を獲得した。同社に対しては、れいわ新選組が「ネット広告料」や「広