新生ゼロワン５日の新宿フェイス大会で「風林火山２０２５」タッグトーナメントが開幕。クリス・ヴァイス（４１）、ビオレント・ジャック（３６）組が１回戦でＪＪゲイル（２６）＆石坂ブライアン（３６）に勝利し、２回戦へと駒を進めた。一進一退の攻防の中、ジャックはゲイルからスリングブレイド、石坂からフロッグスプラッシュで追撃されてピンチに陥る。それでもクリスのカットが間に合い、３カウントは許さない。石坂に