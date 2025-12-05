松居一代が約7年ぶりにテレビ出演。現在生活を送るNYの超高層レジデンスを公開し、「パワースポットが目の前！」と元気な姿を見せた。【映像】松居一代の現在の姿&超高級レジデンスの自宅12月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#14が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー