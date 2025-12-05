松居一代が約7年ぶりにテレビ出演。同じレジデンスで暮らす超大物に熱いハグを交わし、「あんなに絡みにいけない」とヒコロヒーらが衝撃をうける場面があった。【映像】松居一代の超高級レジデンスの自宅や超大物とハグする様子12月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#14が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ