◇アジアウィンターリーグベースボールＮＰＢ選抜３―２台湾山林（５日・台湾澄清湖）台湾で行われているウィンターリーグは５日、レギュラーシーズン最終戦。巨人の金城龍彦２軍オフェンスチーフコーチ率いるＮＰＢ選抜は、ナイターで台湾山林に勝利した。巨人育成の相沢白虎内野手が８番・右翼でスタメン出場。０―０の７回に決勝タイムリーとなる先制打を放つなど４打数３安打１打点で勝利に貢献。打率を３割２厘に上昇さ