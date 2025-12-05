【ワシントンＤＣ（米国）５日＝岩原正幸】２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が５日（日本時間６日午前２時）、米ワシントンで行われる。ＦＩＦＡランク１８位の日本は「ポット２」に入り、１次リーグで対戦する３チームが決定する。＊＊＊１８年ロシア大会で日本はＨ組に入り【コロンビア】、【セネガル】、【ポーランド】と同組に入った。ポット４の日本は、ポット１でＦＩＦＡランク最下位のポーランドを引き当