【ワシントンＤＣ（米国）５日＝岩原正幸】２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が５日（日本時間６日午前２時）、米ワシントンで行われる。ＦＩＦＡランク１８位の日本は「ポット２」に入り、１次リーグで対戦する３チームが決定する。＊＊＊２２年カタールＷ杯で、日本は“死の組”に入った。【ドイツ】、【スペイン】と同組になり、２つのＷ杯優勝経験国と１次リーグでしのぎを削ることになった。もう１か国は抽選会