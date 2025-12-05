◆オーストラリアン・ベースボールリーグアデレード・ジャイアンツ６―１ブリスベン・バンディッツ（５日・アデレード）巨人の石塚裕惺内野手が派遣されているオーストラリア・ウィンターリーグで、５打数２安打と１１試合目で６度目となるマルチ安打をマーク。打率は３割７分５厘に上昇した。「１番・遊撃」で先発出場。５回先頭で二塁強襲の内野安打を放った。８回２死走者なしでは遊撃にゴロを転がしたが、懸命に走り送球