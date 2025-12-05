「卓球・混合団体Ｗ杯」（５日、成都）日本はステージ２でライバル韓国を８−２で下し、開幕７連勝を飾り、ステージ２残り２戦を残し、ファイナルステージ進出を決めた。韓国のポイントが入る度に大声援が響く、完全アウェーの中で、ライバルを撃破した。第１試合の混合ダブルスは戸上隼輔、早田ひな組が登場。第１ゲーム、序盤リードを奪いながら、連続失点で一気に逆転され、６−１１で落とした。第２ゲームは開始から８連