フィギュアスケート・グランプリ（ＧＰ）ファイナル第２日（５日・愛知ＩＧアリーナ）――ペアのフリーはショートプログラム（ＳＰ）首位の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が１４７・８９点で２位となり、合計で今季世界最高の２２５・２１点をマークして３季ぶり２度目の優勝を飾った。女子ＳＰは千葉百音（木下グループ）が７７・２７点で首位に立った。昨季世界選手権優勝のアリサ・リュウ（米）が２位、初出場の中井亜