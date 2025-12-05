½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ë»³¤µ¤ä¤«¡Ê42¡Ë¤¬10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¡ÖÍ¾±¤¡×¤¬¹¥É¾¤À¡£¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±ºî¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¥«¥Ã¥È¤ÇÁ´ÅÀ¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¥¢¥Ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Øafterglow¡Ù¡×¤¬5Æü¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥±¥¢¥ó¥º¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ë¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥­¥Ë»Ñ¡¢¥ª¥È¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë±ð¤ä¤«¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È