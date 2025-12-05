佐賀県警神埼署は5日、同署管内の50代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、現金485万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、10月22日ごろ、被害者が投資に関するインターネットサイトを閲覧していたところ、投資のアドバイザーを名乗る人物とSNSでつながった。その後、別のSNSのメッセージでやりとりする中で「日本株に投資をして、入金額の10パーセントを運用にまわし、利益を出