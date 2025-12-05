11月30日までの1週間に新潟県内の指定された医療機関で報告されたインフルエンザの感染者数は1医療機関当たり57．84人で前の週から増えました。依然、国の示す警報基準を大きく上回っています。 特に学校や児童福祉施設での集団感染が多く、報告された感染者のうち半数近くが5歳～14歳までの子どもでした。県によりますと、12月4日時点で小中学校2校が臨時閉校し、学級閉鎖は111クラスに上りました。感染が広がっている背景