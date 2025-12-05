強い寒気の影響で12月5日も新潟県内は大気の非常に不安定な状態が続き、荒れた天気となりました。各地で冷え込みが強まり、山沿いでは積雪が増えました。雪のピークは過ぎましたが、引き続き、土砂災害や高波、雪崩などに注意が必要です。 【記者リポート】「午前10時、新潟市中央区です。風と雪が強くなってきました。視界も悪くなっています」上空の寒気などの影響で大気の非常に不安定な状態が続いた県内。冷え込