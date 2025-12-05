プロ野球・イースタンリーグに参戦しているオイシックス新潟アルビレックスBCが12月5日、新たに入団する選手の会見を開き、新戦力が意気込みを語りました。 今年10月のプロ野球ドラフト会議で3選手をNPBに送り出したオイシックス。あれから約1カ月…。【桶屋美圭アナウンサー】「イースタンリーグ、3シーズン目を迎えるオイシックス。今年、新たに11人の戦力が加わります」5日、新潟市中央区