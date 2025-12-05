新潟市の小学校で児童が育てたコメを使った弁当の試食会が開かれました。児童たちは農業の大変さだけでなく、商品として人に味わってもらう喜びを感じていました。 新潟市西区の黒埼南小学校。12月5日、5年生のお昼の時間に並んだのはいつもの給食とは違うお弁当です。お弁当に使われているコメは…【藤森麻友アナウンサー】「季節は移り変わり、今は雪が積もっていますが、学校のすぐ隣にある田んぼで児童たちはコメを作っ