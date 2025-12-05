２０２４年の国会議員の政治資金収入総額は前年比６・８％増の２６９億６７３６万円で、３年ぶりに増加したことが５日、読売新聞社の集計で分かった。自民党派閥の政治資金問題を受けて政治資金パーティー収入は減少したものの、同年１０月の衆院選に向けて資金集めが活発化したとみられる。内訳をみると、パーティーなどの事業収入は前年比５６％減の４０億１５３０万円で、大きく落ち込んだ。一方、個人からの寄付は同５０％