ＡＫＢ４８が５日、東京・日本武道館でグループ結成２０周年を記念したコンサート（７日まで）を開催した。この日は、豪華ＯＧが多数出演する２０周年記念コンサート初日。オープニングを飾ったのは、１・５期生の篠田麻里子（３９）。前田亜美、阿部マリアのＯＧと現役メンバーとともに、自身初センターを務めたシングル曲「上からマリコ」（２０１１年）を熱唱。「２０周年、盛り上がっていきましょう！」と呼びかけると、会