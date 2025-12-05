新日本プロレス５日大阪大会「ワールドタッグリーグ」Ａブロック公式戦で、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬ、ドン・ファレ（４３）組がエル・デスペラード、石川修司組から４勝目をあげた。セコンドの２代目ディック東郷（ＳＨＯ）の無法アシストが勝利をもたらした。劣勢のＥＶＩＬが合体パワーボムを狙われたところで、２代目東郷が介入し石川を場外へと追いやる。さらにスポイラーズチョーカ