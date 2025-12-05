新日本プロレス５日大阪大会「ワールドタッグリーグ」Ａブロック公式戦で、鷹木信悟（４３）、ドリラ・モロニー（２８）の「ＷＡＲＤＲＡＧＯＮＳ」が矢野通（４７）、ボルチン・オレッグ（３２）組から４勝目をあげた。ボルチンとド迫力の肉弾戦を展開したモロニーは、雪崩式ボルチンズリフトを浴びて大ダメージを負う。それでも鷹木のカットが間に合うと、モロニーがザ・ゴア（スピアー）をさく裂させて試合の流れを引き戻