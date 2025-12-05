ドル円一時１５５．２６レベル、本日の下げを帳消し、高値更新＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は一時155.26レベルと本日の高値を更新した。東京午後からロンドン序盤にかけての154.35付近までの下げを帳消しにしている。米１０年債利回りが４．１２％近くまで上昇している。ただ、ドル高というよりも、円安の動きとなっている。 USD/JPY155.19EUR/USD1.1647EUR/JPY180.76