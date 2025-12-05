【ワシントンＤＣ（米国）５日＝岩原正幸】２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が５日（日本時間６日午前２時）、米ワシントンで行われる。ＦＩＦＡランク１８位の日本は「ポット２」に入り、１次リーグで対戦する３チームが決定する。＊＊＊１０年南アフリカ大会は【カメルーン】、【オランダ】、【デンマーク】と同じＥ組に入った。当時の日本のＦＩＦＡランクは４５位で、格上３か国と同組となる形となったが、カ