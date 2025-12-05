「あなたが身を引いて！」夫の元カノを絶賛する義母「うちの拓也には、本当は由美ちゃんが嫁に来てくれるはずだったのよ」主人公・奈月が夫の実家に結婚の挨拶に行った日、義母が語るのは「由美さんなら、きっと同居してくれたのに」「由美さんの方が、気が利くわ」と奈月を否定し、夫の元カノの由美を絶賛する言葉の嵐。義母にとって、奈月はただの「拓也の幸せを邪魔する邪魔者」でしかなかったのです…。なんとか義母と仲良くし