【ワシントンＤＣ（米国）５日＝岩原正幸】２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が５日（日本時間６日午前２時）、米ワシントンで行われる。ＦＩＦＡランク１８位の日本は「ポット２」に入り、１次リーグで対戦する３チームが決定する。＊＊＊０２年日韓Ｗ杯で日本はＨ組に入り【ベルギー】、【ロシア】、【チュニジア】と同組となった。当時の日本のＦＩＦＡランキングは３２位で、ランク上位３か国と同組（ベルギー