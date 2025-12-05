パワー系愛され俳優マ・ドンソクが企画・原案・主演を務めるホラーアクション『悪魔祓い株式会社』（12月12日公開）の入場者プレゼントが明らかになった。悪魔崇拝カルト集団が台頭する街を舞台に、バウ社長（マ・ドンソク）率いる“悪魔祓い株式会社”の決死の戦いを描く本作。入場者プレゼントは、悪魔祓い株式会社の特製冷蔵庫マグネット。公開初日の12月12日(金)より、対象劇場での鑑賞者に数量限定で配布される。水道修理など