こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した「Hoag's Object（ホーグの天体）」と呼ばれる銀河。へび座の方向、約6億光年先にあります。明るく輝く中心部分を、きれいな円形をしたリング状の構造が大きく取り囲んだ姿がとても印象的です。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した「ホーグの天体」（Credit: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Acknowledgment: Ray A. Lucas (STScI/AURA)）】カタログでの名称