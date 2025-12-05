今まで育てて貰ったから、お金を出してあげたい気持ちがないわけではありません…。でも、子どもも生まれた今、家系をやりくりをしている中で、払ってもらって当たり前と思われてしまうのはちょっと辛い…。何よりも、これまでと違う母の態度が気がかり。そこに実の妹も入ってきて…。波乱の予感しかしません。妻にタカる義母たち(ウーマンエキサイト編集部)