【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Suchmosが「Marry」のMVのBehind The Scenesを公開した。 ■友人同士として語らう間宮祥太朗とYONCEの姿が YONCE（Vo）と“10年来の盟友”1である間宮祥太朗が出演し話題となった本MV。監督は同じく両者の旧友である山田健人が務めた。 今回公開されたBehind The Scenesには撮影の裏側や撮影の合間に友人同士として語らう間宮祥太朗とYONCEの様子が収められている。 Behind The Scene