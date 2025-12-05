中国江蘇省在住の中国人のパパとママの間に生まれた金髪碧眼（青い目）の女児が、中国のSNS上で話題となった。女児の父方の曾祖父がスラブ人で、女児の父親は「うちの家系はこれまで男児ばかりだったので、この遺伝子が現れなかったのではないか」と話していた。女児を紹介する動画を見た人からは、「隔世遺伝？」「こんなこともあるんだ」「遺伝子の謎」「髪の毛や目の色は違うけど、顔立ちはパパそっくり」「女児の曽祖父はきっ