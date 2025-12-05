モーニング娘。’25の横山玲奈（24）が5日、横浜アリーナで「卒業スペシャル」と銘打った秋ツアーファイナル公演に出演した。同ライブでグループとハロー！プロジェクトから卒業し、芸能界を引退した。「ラヴ＆ピィ〜ス！HEROがやって来たっ。」で開幕。最後の参加となった今月3日発売の新曲「てかHAPPYのHAPPY！」「私のラミンタッチオーネ」などを続けた。アンコールでは、「玲奈」コールが会場を包む中、「12月5日をもって私