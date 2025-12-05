「モーニング娘。’25」の羽賀朱音（23）と横山玲奈（24）が5日、横浜アリーナで卒業公演を行った。約1万1000人のファンの前で最新曲「てかHAPPYのHAPPY！」など全35曲を披露。羽賀は「モーニング娘。は人生そのもの。この景色も、この気持ちも来世まで忘れません」と晴れやかな表情を浮かべた。メニエール病の治療専念のために先月7日から休養していた横山も元気なパフォーマンスを見せ「9年間たくさんの愛を本当にありがとう