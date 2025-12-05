バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が５日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。共演の長嶋一茂、石原良純らへの暴言を暴露される一幕があった。この日の番組で、進行役の「サバンナ」高橋茂雄が「先日の忘年会…」と話し、高嶋、一茂、良純と自身の４人だけで高級焼き肉店で忘年会を開催したことを明かすと、高嶋は真ん中に座った一茂に向かって「ごちそうさまでした！」と良純とともに