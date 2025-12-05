◇卓球混合団体ワールドカップ2025（2025年12月5日中国・成都）卓球の「ITTF混合団体ワールドカップ2025」が5日、中国・成都で行われ、日本はセカンドステージ第4戦で韓国と対戦。8−2で勝利し、同ステージ4連勝とした。明日は中国、フランスと対戦する。第1試合の混合ダブルスには戸上隼輔（井村屋グループ）、早田ひな（日本生命）組が登場。リードしていた第1ゲームで逆転されて失ったものの、その後は2ゲームを奪い、2