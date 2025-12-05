FC東京は5日、DFエンリケ・トレヴィザンとFW山下敬大が今シーズン限りで契約満了となることを発表した。1997年1月20日生まれで現在28歳のトレヴィザンは母国のフィゲイレンセやポルトガルのエストリル・プライア、ファマリカンでプレーした後、2021年2月に大分トリニータへレンタル加入しJリーグでのキュリアをスタートさせた。翌年にはFC東京へ移籍し、ここまで公式戦通算73試合に出場し4ゴール2アシストをマーク。今シーズン