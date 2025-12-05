「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（５日、ＩＧアリーナ）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２年ぶりの優勝を狙う２２年北京五輪銅メダリストの坂本花織（２５）＝シスメックス＝はジャンプミスが響き、得点が伸びず６９・４０点で５位と出遅れた。昨季世界選手権３位、昨年２位の千葉百音（２０）＝木下グループ＝が自己ベストの７７・２７点で首位発進を決めた。中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は７