俳優の小南光司が５日、東京・北千住のシアター１０１０で主演舞台「中学生日記２０２５」（９日まで、同所）が開幕し、取材会を行った。約４０年間にわたって放送されたＮＨＫの学園ドラマ「中学生日記」（１９７２〜２０１２年）が舞台化。長門勝彦氏によるオリジナル脚本。１９７０年、中学３年生と教師が文化祭を通して成長する様を描く。教師役を演じる小南は、初日を迎え「稽古に参加してから今日まで、日数的にも体