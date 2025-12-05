４日午前、長野県野沢温泉村豊郷で、自宅前で除雪中の自営業の男性（７８）がクマ１頭に襲われ、顔や足などにけがを負った。意識はあり、命に別条はないという。県によると、県内の里地で１２月にクマによる人身被害が起きたのは１９９７年の統計開始以来初めてだという。今回の事態を受け、県は、村を含む６市町村からなる北信地域に「ツキノワグマ出没注意報」を出した。飯山署と岳北消防本部によると、男性は同日午前６時半