鎌倉市役所（資料写真）鎌倉市は５日、市内のホテルや旅館に宿泊した観光客に一律課税する宿泊税について、早ければ２０２７年１０月に導入する方針を明らかにした。宿泊税は今年１０月の市長選で当選した松尾崇市長の公約でもあり、近隣住民とのトラブルも増えている民泊も課税対象とする。今後、具体的な課税額や税率を検討を始める。県内では湯河原町、箱根町でも宿泊税導入に向けて具体的に取り組んでおり、実現すれば３例目