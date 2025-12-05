「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜20周年記念コンサートpart1」が5日、東京・日本武道館で行われた。この日はAKB48の現役メンバー43人と、卒業生らゲストメンバー77人、総勢120人が集結した。篠田麻里子（39）が「腹から喉つぶすつもりできてください！」と叫び、「上からマリコ」で開幕した。続けて島崎遥香（31）がサプライズで登場。センター曲「永遠プレッシャー