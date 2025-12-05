12月7日（日）に中京競馬場で行われる、第26回チャンピオンズカップ（3歳上オープン・G1・ダ1800m・1着賞金＝1億2000万円）の枠順は下記の通り。注目は4連勝中の3歳馬ナルカミ。連勝中の勝ち方が秀逸で逃げても番手からでも競馬が可能。スピードの違いで歴戦の古馬相手に圧倒する可能性も十分。デビュー以来連対を外したことがないダブルハートボンド、昨年2着のウィルソンテソーロなど、新旧ダートのトップホースが集い激突する